خلال 6 ايام ..استشهاد 6 واصابة 54 باحتجاجات السليمانية

2020/12/09 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان انها تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين.وعبرت المفوضية في بيان عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12 .واشارت الى قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة .واضافت : قامت الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية واصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرارا بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة.وتابعت انه : في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فأنها تدعو كافة الاطراف الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وتدعو المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطالب القوات الامنية في المحافظة لحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف .وتؤكد المفوضية ان موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني بالتالي نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة .كما تؤكد المفوضية إنها فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية./انتهى3

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