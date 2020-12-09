2020/12/09 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع اصوات لطائرات حربية جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع اصوات لطائرات حربية جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).