اصابة شخص بتفجير استهدف منزله في بغداد

2020/12/09 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا اصيب بتفجير استهدف منزله في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رمانة يدوية كانت مربوطة على باب منزل مواطن ضمن حي العقاري في منطقة الشعب شمالي بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى اصابة صاحب المنزل بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

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