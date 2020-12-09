ترامب يهدد بـ

2020/12/09 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونغرس لعرقلة خطط بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.

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