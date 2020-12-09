كندا توافق على استخدام علاج فايزر ضد كورونا

2020/12/09 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافقت وزارة الصحة الكندية على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق لبدء التطعيمات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء المندي جاستن ترودو إن بلاده وقعت عقدا مع شركة الأدوية الأمريكية وشريكها الألماني وكان من المفترض أن يتم شحن 249.000 جرعة إلى كندا بحلول نهاية الشهر.



لكن هذا كان دائما في انتظار اعتبار اللقاح آمنا من قبل وزارة الصحة الكندية.

وأصبحت كندا الدولة الثانية في العالم بعد بريطانيا التي اعطت الضوء الأخضر للقاح فايزر.

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