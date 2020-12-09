بيان مفصل: المفوضية تدين العنف في تظاهرات السليمانية

2020/12/09 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء، بيانا بشأن التظاهرات التي تشهدتها محافظة السليمانية.

وذكر بيان المفوضية الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين"، لافتا إلى أنها "تعبر عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12".

وأضافت، أن "المفوضية وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة، إضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة، وكذلك قيام الجهات الحكومية والأمنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية".

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وأشارت بحسب البيان إلى أن "اللجنة الأمنية في المحافظة اصدرت قرارا بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة".

وتابع البيان، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على حق التظاهر السلمي فأننا ندعوا الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار"، داعية "المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة".

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