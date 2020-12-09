متظاهرو ذي قار يقررون رفع خيم الاعتصام وفتح ساحة الحبوبي

2020/12/09 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع - زهراء صباح

اعلن "ثوار الناصرية"، اليوم الأربعاء، تعليق اعتصامهم "حرصاً على دماء الشهداء" ورفع جميع الخيم من مركز المدينة وشوارعها، وفيما طالبوا الحكومة بعدم ملاحقة المتظاهرين، شددوا على انهم سيعودون للساحات في" الوقت المناسب".

وذكر بيان صادر عن "ثوار الناصرية" تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: انه بعد تحقيق ثورتنا مطالبها المشروعة وما تبقى منها النقطة الأهم هي محاكمة قتلة المتظاهرين".

وتابع البيان: "أننا حرصاَ على ثورة تشرين وعلى دماء الشهداء ودماء الشباب وتضحياتهم ولأن الثورة أمتدت لأكثر من سنة كاملة وحتى نخفف عن أهلنا ولكي نفوت الفرصة على مثيري الفتن وحقن الدماء ولا تضيع التضحيات فأننا نعلن عن تعليق الأعتصام و الأستمرار بالتظاهرات الاحتجاجية السلمية بالوقت والمكان الذي يحدده الثوار، مع الأحتفاظ بكامل حقنا بالعودة إلى الاعتصام ونصب الخيم عندما يكون هذا في مصلحة ثورتنا السلمية".

واشار الى انه تقرر رفع خيم الاعتصام وفتح ساحة الحبوبي بشرط أن توفي الحكومة بوعودها من ايقاف الاعتقالات وغلق جميع الدعاوى الكيدية وعدم ملاحقة جميع المتظاهرين السلميين .

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