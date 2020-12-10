اتحاد البريد العالمي : البريد العراقي الاول عربيا

2020/12/10 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاتصالات عن حصول البريد العراقي المركز الاول عربيا بالبريد الصادر وسرعة الوصول وكثافة العمل والدقة حسب تصنيف اتحاد البريد العالمي./انتهى3

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