وفد اقليم كردستان يلتقي رئيس الجمهورية في بغداد

2020/12/10 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدأ وفد حكومة اقليم كردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد الليلة .وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان وفدا رفيع المستوى من حكومة الاقليم، قد توجه في وقت سابق من اليوم الاربعاء، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم الى بغداد لبدء جولة جديدة من المفاوضات ".يذكر ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في اقليم كردستان قرروا ، خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعها امس الثلاثاء بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني ، ارسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل العالقة بين الطرفين .وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قال في تصريح صحفي :" ان نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، سيترأس الوفد التفاوضي الى بغداد".والهدف من الزيارة ، بحسب هورامي ، ادامة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة ،لاسيما تثبيت المستحقات المالية لاقليم كردستان في مشروع موازنة العام المقبل"./انتهى2

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