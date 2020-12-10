بيان مشترك من 8 منظمات بشأن الاحتجاجات العراقية والاعتقالات التعسفية

2020/12/10 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت ثمانية منظمات، الاربعاء، بيانا مشتركا طالبوا فيه الحكومة العراقية بالتحقيق في احتجاز النشطاء وغيرهم منذ بدء احتجاجات 2019 والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا على خلفية الاحتجاجات السلمية

وجاء في بيان الصادر عن المنظمات الثمانية، اليوم (9 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تزامنا مع احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول، تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين، للإفراج عن المحتجزين تعسفا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي.

بتاريخ تموز 2020، قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين بإطلاق النار على الصحفي والخبير الأمني الدكتورهشام الهاشمي أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.



لقد أكدت مصادر محلية أن الدكتورالهاشمي قد تلقى تهديدات متكررة قبل أسابيع من قتله من مجموعات مسلحة بسبب مشاركاته في البرامج التلفزيونية المختلفة متحدثا عن النشاطات غير المشروعة التي تقوم بها المليشيات المسلحة في العراق.

بتاريخ 15 تشرين الثاني 2020، أعلنت الحكومة العراقية أن قتلة الهاشمي قد فروا من البلاد بعد أن صادرت السلطات دراجات نارية في بغداد وتعرفت على اثنين من القتلة.



وقال متحدث باسم الحكومة للتلفزيون الحكومي إن "أحد الأطراف قام بتهريبهم خارج البلاد" دون الكشف عن اسم الطرف المشار إليه.

بتاريخ 2 تشرين الأول 2020، أصدر سبعة خبراء من الأمم المتحدة بيانا دعوا فيه العراق إلى التحقيق في حالة مدافعتين عن حقوق الإنسان تم استهدافهما بالاغتيال.



في آب 2020، قام مسلحون مجهولون بقتل رهام يعقوب، وهي طبيبة وناشطة وكانت أيضا تطالب بحق المرأة في ممارسة الرياضة البدنية في الأماكن العامة.

بتاريخ يوم 17 آب 2020، تم إطلاق النار على لوديا ريمون البرتي المدافعة عن حقوق المرأة والبيئة، خلال محاولة اغتيال.



قال خبراء الأمم المتحدة: "من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان"، وأضافوا بقولهم "يجب وضع حد للإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم".

في إقليم كردستان العراق، استهدفت السلطات المحلية نشطاء المجتمع المدني عن طريق اعتقالهم بسبب عملهم وقيّدت الحريات العامة، وخاصة حريتي الإعلام والتجمع السلمي، وهذا اعتبارا من آب 2020.



شارك العشرات من الناشطين، والمعلمين، والمتظاهرين السلميين في الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء الفساد في الإقليم، وتحسين الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين التي تأخرت لشهور، وتنفيذ إصلاحات شاملة.



على الرغم من الإفراج عن بعضهم، لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز.

تتقاعس الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.



على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الادنى من الحماية.



حسب نص البيان".

الموقعون:

1.



الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي

2.



الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

3.



المرصد العراقي لحقوق الإنسان

4.



مركز الخليج لحقوق الإنسان

5.



مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

6.



المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

7.



منظمة العفو الدولية

8.



هيومن رايتس ووتش.

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