الشهيدة سعيدة المنبهي منارتنا المضيئة دائما وأبدا - زينة أوبيهي

2020/12/10 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زينة_أوبيهي بعد 43 سنة (11 دجنبر 1977)ّ، بعد عمر قصير وزمن مديد وسنوات نضال عجاف، وبعد الإجرام والطمس والرصاص، جمالك وبهاؤك أيتها الشهيدة الغالية وهاجان وطاقتك حارة وحضورك وازن وتضحيتك مشهودة...نغبطك الشهيدة الأيقونة بالفعل، وليس صنيعات زمن الرداءة المواليات والمنبطحات، صنيعات "المتعة" والفرجة السياسية والنقابية والجمعوية.



نغبطك "قديستنا"، لأننا نحبك ونعشقك...



نحب ونعشق قضيتك، قضية شعبنا، قضية العمال ......





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