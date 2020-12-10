دعاوى قضائية قد تجبر فيسبوك على بيع واتساب وإنستغرام

2020/12/10 | 00:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومعظم الولايات الأميركية دعاوى قضائية بحق فيسبوك، اليوم الأربعاء، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

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