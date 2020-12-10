تركيا تعلن استمرار عملياتها العسكرية شمالي العراق

2020/12/10 | 00:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، استمرار العمليات العسكرية لبلاده ضد عناصر حزب العمال الكردستاني {بي كا كا} شمالي العراق".

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