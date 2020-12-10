محدث.. هبوط الأسهم الأمريكية بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

2020/12/10 | 00:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل قطاع التكنولوجيا.

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