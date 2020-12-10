17 ولاية أميركية تدعم مقترح تكساس القضائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

2020/12/10 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت 17 ولاية أميركية الأربعاء مذكرة إلى المحكمة العليا تدعم فيها محاولة من قبل تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

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