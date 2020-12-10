بنزيما يقود ريال مدريد لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2020/12/10 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بفوزه عليه (2-0) يوم الأربعاء.

وأحرز بنزيما هدفي "الميرينغي" في الدقيقتين (9 و32) من عمر المباراة التي جمعتها على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد.ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثانية (B)، من بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط.

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