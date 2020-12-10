ريال مدريد ومونشنكلادباخ الى دور الـ / 16 / في دوري ابطال اوروبا

2020/12/10 | 01:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل فريقا ريال مدريد الاسباني ومومنشنكلادباخ الالماني الى دور الـ / 16 / في بطولة دوري ابطال اوروبا ، بعد انتهاء مباراتهما بفوز الملكي بهدفين نظيفين ، وتعادل الانتر الايطالي وشاختار الاوكراني سلبيا ، ضمن المجموعة ذاتها .سجل هدفي الريال بنزيما في الدقيقتين 9 و32 من المباراة التي جرت في ملعب اتلفريدو دي ستيفانو في مدريد ./ انتهى

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