البرازيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أغسطس

2020/12/10 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البرازيل، الأربعاء، أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ شهر أغسطس.

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