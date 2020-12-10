أتلتيكو مدريد يلتحق بركب المتأهلين لثمن النهائي

2020/12/10 | 01:20 - المصدر: سفن سكاي

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التحق أتلتيكو مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الأربعاء على مضيّفه سالزبورغ النمساوي بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل ماريو هيرموزو الهدف الأول في الدقيقة 39 وأضاف البلجيكي يانييك كاراسكو الثاني في الدقيقة 86 ليحتل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط خلف حامل اللقب بايرن ميونيخ (16 نقطة).

وتجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، فيما بقي لوكوموتيف موسكو أخيرًا بثلاث نقاط بعد سقوطه بهدفين نظيفين أمام ضيفه العملاق البافاري.

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