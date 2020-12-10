ريال مدريد يهزم مونشنجلادباخ ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

2020/12/10 | 01:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حسم ريال مدريد، عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما هدفين في الدقائق 9 و32.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: كورة

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