ترتيب مجموعات دوري الأبطال بعد انتهاء الجولة الأخيرة

2020/12/10 | 01:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنتهت مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، وحسم 16 فريقًا تأهلها لثمن نهائي المسابقة الأوروبية.

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