دوري الأبطال.. الريال يأبى الخروج والأنتر يركب قطار المودعين

2020/12/10 | 01:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم ريال مدريد، عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

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