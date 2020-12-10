تجنبا للإغلاق الحكومي.. مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد التمويل الفيدرالي

2020/12/10 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، من الحصول على أصوات كافية من أجل تمديد التمويل الفيدرالي أسبوعا واحدا وتجنب إغلاق الحكومة.

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