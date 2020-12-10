وكالة الأدوية الأوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني وكندا تجيز لقاح فايزر/بايونتيك

2020/12/10 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي (أ ف ب) – أعلنت الأربعاء وكالة الأدوية الأوروبية التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، في حين تتسابق الدول لإطلاق حملات تلقيح لشعوبها ضد الفيروس.وجاء في بيان مقتضب للهيئة ومقرها أمستردام أن “وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم الكتروني”، موضحة أنها “سارعت إلى فتح تحقيق شامل […]

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