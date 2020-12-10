كردستان تحمل بغداد مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في السليمانية

2020/12/10 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى رئيس وزراء الإقليم الذي يديره الأكراد في شمال العراق الأربعاء باللوم على الحكومة في بغداد لتأخير تحويلات الميزانية الحاسمة حيث خلفت الاحتجاجات العنيفة على دفع الرواتب، ثمانية قتلى في الأسبوع الماضي.

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