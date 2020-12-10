الكاظمي: العراق قاوم كل أنواع التقسيم والاحتلال بالثقافة

2020/12/10 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : محمد اسماعيل

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، معرض العراق الدولي التاسع للكتاب الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي؛ ويستمر عشرة أيام، في دورته لهذا العام التي حملت، اسم (شاعر العراق الكبير مظفر النواب).

وقال الكاظمي، خلال الافتتاح: إنّ «الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة الى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا».

وأضاف أننا «نجتمع اليوم للاحتفاء بروح العراق، روح هذا البلد الذي قاوم لآلاف السنين كل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال، لكنه قاومها بالثقافة، التي هي صنعة العراقيين وهي جوهر احتفاء الإنسانية بهم».

وبين الكاظمي أن «هذا المعرض يأتي في سياق فهم العراقيين للفن والثقافة والإبداع، وأن الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها وعلمائها، وتتوحد بهم، وتكبر بهم وهم وسيلتها لحفظ إرثها عبر التأريخ».

من جانبه قال وزير الثقافة حسن ناظم: «معارض الكتب ليست للبيع، إنها أنشطة ثقافية متنوعة يلتقي فيها المثقفون؛ لعقد الحوارات والمحاضرات والتباحث في مستجدات الحضارة» .

في حين أكد نقيب الفنانين جبار جودي ان «معرض الكتاب تظاهرة ورقية تحمل أبعادا ثقافية كبرى، يجد فيها الفنان والرياضي ضالته مثلما يتلهف لها الاديب والاكاديمي».

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