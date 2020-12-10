العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

2020/12/10 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قررت وزارة التربية، أمس الأربعاء، عد العام الماضي سنة عدم رسوب.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه «مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها أبناؤنا الطلبة الأعزاء صوتت هيئة الرأي في الوزارة على عد العام الدراسي الماضي 2019 - 2020 سنة عدم رسوب».



وأضافت أن «الهيئة قررت السماح لطلبة الغش الجماعي بأداء امتحان الدور الثالث».



يشار إلى أن الدراسة، خلال العام الدراسي 2019 – 2020، تعطلت أشهراً عديدة نتيجة التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، اعقبها الإغلاق الشامل بسبب جائحة كورونا.

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