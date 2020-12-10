ناظم كزار في حضرة شامل عبد القادر . - محمد السعدي

2020/12/10 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي ناظم كزار في حضرة شامل عبد القادر ؟ . -;-قصص قريبة في حكاياتها ومترعة بالخيال والمبالغة والاساطير … ولكن لا تغيب عنها الحقائق .



-;-لافرنتي بيريا … رئيس جهاز الامن الخاص للرئيس السوفيتي السابق ستالين ، والذي رحل الى جوار ربه قبل خمسين عاماً .



حيكت حوله قصص وحكايات جمة حول بشاعة وقتل خصوم ستالين ، الا أن أنتهت إسطورته بدس السم في قهوة الأب الرفيق ستالين ليموت بعد أيام معدودات .



وفي عام 1 ......





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