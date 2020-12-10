لن تنهار الدّولة التّونسية لأنها راسخة في وعي شعبها. - عزالدين بوغانمي

2020/12/10 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي الدّولة التّونسية راسخة، ولا يمكن تفكيكها، لأنّها موجودة في وعي الناس.هنالك فئتان من العوامل التي تجعل تونس فريدة ومختلفة وعصيّة، ويصعب تدمير دولتها ومجتمعها.العوامل "المحيطية" إذا صحّ التعبير.



كون حدودها القديمة منذ كانت إقليم فينيقي، ثم إقليم تابع للدولة الرومانية.



وعلى مرّ العصور ظلت حدودها ثابتة تقريبا.



وهذا ساهم في ثبات هوية البلد.



وكون الإسلام نجح في التعايش مع بيئة بربرية له ......





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