الكونغرس الأميركي يرفض منع صفقة الإمارات

2020/12/10 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزم مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس ترامب لبيع طائرات ريبر بدون طيار بقيمة مليارات الدولارات إلى الإمارات العربية المتحدة.

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