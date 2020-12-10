لا يعني فشله.. تحطم صاروخ

2020/12/10 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن صاروخ ضخم أطلقتها شركة "سبيس إكس"، الأربعاء، من التحليق على ارتفاع ثمانية أميال قبل تحطمه خلال الهبوط.

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