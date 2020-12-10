"الدول النامية أكثر تعقيدا".. توقعات ببطء تعافي الاقتصاد العالمي من ركود كورونا

2020/12/10 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن عودة الإنتاج العالمي إلى مستواه السابق لجائحة كورونا ستستغرق فترة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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