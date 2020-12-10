بهد الهزيمة القاسية.. شقيقة رونالدو تعمق جراح ميسي

2020/12/10 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مباراة فريقي يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوربا، الثلاثاء، والتي فاز فيها الأول على الثاني بثلاثة أهدف نظيفة سجل فيها رونالدو هدفين.

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