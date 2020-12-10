مصر تعلن موقفها من المصالحة مع قطر

2020/12/10 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن موقف مصر من المصالحة مع قطر. وقال في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد المصرية إن الدول الأربع التي قاطعت قطر، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين "تضررت من قطر"، لكن مصر "تسعى إلى التوافق العربي إذا كانت هناك إرادة سياسية".

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