"لا تحالف فعال دون أميركا".. غويتريش يحذر من التراخي في مواجهة قضايا المناخ

2020/12/10 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام للأمم المتحدة من عدم قدرة الدول الغنية تنفيذ وعودا قطعتها بدعم قضية التغير المناخي في الدول الفقيرة.

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