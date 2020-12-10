أميركا.. أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

2020/12/10 | 07:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوزؤ أحصت الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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