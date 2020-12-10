وفاة باولو روسّي.. أسطورة إيطاليا ومونديال 1982

2020/12/10 | 07:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رحل عن عالمنا أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسّي عن عمر 64 عاما، حسبما أعلنت محطة "راي سبورت" التلفزيونية المحلية وزوجة اللاعب.

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