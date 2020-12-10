شاهد.. بعد عام على الاستشهاد لم تجف دماؤهما

2020/12/10 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة البصرة جنوبي العراق مهرجان تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق الكبير قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس، وندد المش...

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