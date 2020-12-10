سفير ايران في بغداد يهنئ العراق حكومة وشعبا بذكرى الانتصار على

2020/12/10 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، العراق حكومة وشعبا بالذكرى السنوية الثالثة للانتصار على تنظيم "داعش" الارهابي....

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