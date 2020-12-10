أطول من 1.5 متر.. أميركية تدخل

2020/12/10 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شابة أميركية من حي بروكلين بمدينة نيويورك من دخول موسوعة غينس للأرقام القياسية بعد أن حصلت على لقب صاحبة أكبر تسريحة "أفرو" في العالم.

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