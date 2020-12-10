المالية النيابية: الاتفاق المالي مازال مبهما بين بغداد واربيل في موازنة 2021

2020/12/10 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس، ان الاتفاق المالي بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021 مازال مبهما، لافتا الى ان قانون الاقتراض سبب ارباكا بين الحكومتين الامر الذي يحتاج الى إعادة النظر.

وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “معالم الاتفاق بين بغداد واربيل مازالت غير واضحة بشأن ماتم الاتفاق عليه في موازنة عام 2020، حيث لم تكن هناك موازنة للعام الجاري وبالتالي فأن المضي بهذا الاتفاق في موازنة العام المقبل مازال مبهما”.

وأضاف ان “التصويت على قانون العجز المالي اربك الاتفاق مابين حكومتي المركز والاقليم، وجعل الجانبين يعيدان النظر بالاتفاقات”.

وبين كوجر، ان “الحكومة مرتبكة من موضوع الاتفاقات بين بغداد واربيل خاصة ان ماتم الاتفاق عليه ضمن موازنة 2020 تم تهميشه عند التصويت على قانون الاقتراض”.



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