2020/12/10 | 08:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ اجراء ضد بريطانيا في ارتكاب جرائم حرب بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ اجراء ضد بريطانيا في ارتكاب جرائم حرب بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ اجراء ضد بريطانيا في ارتكاب جرائم حرب بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).