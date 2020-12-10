2020/12/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتحوله الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي ضمت (175) بلدا، محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما ، تلتهما الس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول / ديسمبر ( موقف الحزب الشيوعي العراقي من آفة الفساد في العراق ) - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول / ديسمبر ( موقف الحزب الشيوعي العراقي من آفة الفساد في العراق ) - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).