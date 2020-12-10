انفجار صاروخ تابع لـ{سبيس إكس} خلال اختباره بولاية تكساس

2020/12/10 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انفجر النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس" خلال محاولة عودة للهبوط يوم الأربعاء، بعد دقائق من إطلاق اختباري بمنشأة الشركة بولاية تكساس الأمريكية.

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