"نتفلكس".. خدمة جديدة "للآباء وأطفالهم"

2020/12/10 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت منصة "نتفلكس" خدمة جديدة للآباء وأولياء الأمور، بهدف تسهيل تواصلهم مع أطفالهم، حسبما كشف موقع "سي إن بي سي" الأميركي.

وتسعى الميزة الجديدة إلى مساعدة الآباء على فهم ما يشاهده الأطفال بشكل أفضل، من خلال ما يسمى تقرير "نشاط الأطفال".

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