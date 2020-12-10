الامن النيابية تشدد على ضرورة اطلاق مخصصات المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي

2020/12/10 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

شدد عضو لجنة الان والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الخميس، على ضرورة انصاف المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي واطلاق التخصيصات المالية لاعادتهم الى الخدمة، لافتا الى ان هناك بعض المشاكل المالية التي تواجه عودة المفسوخة عقودهم في جميع الأجهزة الأمنية.

وقال الركابي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة يجب ان تنصف المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي وتطلق التخصيصات المالية لهم خاصة بعد التوصية في قانون الاقتراض على انصاف هذه الشريحة”.

وأضاف ان “الحكومة قد لاتتمكن من إعادة الاعداد الكبيرة من المفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية، لان ذلك يحتاج الى تمويل كبير يتجاوز ما صوت عليه البرلمان في قانون الاقتراض”.

وبين ان “هناك بعض المشاكل المالية تقف عائقا امام إعادة جميع المفسوخة عقودهم في وزارات الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وحتى في الوزارات الأخرى”.



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