2020/12/10 | 08:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /:اكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري على ضرورة تخصيص مبالغ اضافية لمشاريع خدمية وصحية في بعض مناطق المحافظة.وقال في بيان صحفي ان عدة مناطق في المحافظة ومنها قرة تبه والجبارة وجلولاء وخانقين والسعدية تعاني نقصا كبيرا في الخدمات والصحة .واضاف الجبوري ان تخصيص مبالغ اضافية لها ضمن الموازنة امر مهم وسنسعى لتضمينه ضمن فقراتها.وشدد على اهمية ايلاء الجانب الخدمي والصحي الاهمية القصوى في ظل ماتعانيه اغلب مناطق البلاد وخاصة في ديالى من نقص واضح بهذين القطاعين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب احمد مظهر الجبوري يطالب بتخصيص مبالغ اضافية لمشاريع خدمية وصحية لبعض مناطق ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب احمد مظهر الجبوري يطالب بتخصيص مبالغ اضافية لمشاريع خدمية وصحية لبعض مناطق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).