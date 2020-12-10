خبير اقتصادي: تجاوز الازمة وارتفاع اسعار النفط مرهون بلقاحات كورونا

2020/12/10 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، الخميس، ان تجاوز الازمة المالية والابتعاد عن الاقتراض مرهون بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لافتا الى ان اي ارتفاع في الاسعار الى اكثر من 45 دولار لبرميل النفط سيكون ربحا للعراق.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “بناء الموازنة للعام المقبل على 40 دولار لبرميل النفط، خيار صائب، لكن ذلك لايعني تغطية نفقات الموازنة بل سيبقى العراق بحاجة ترليوني دينار تقريبا كل شهر”.

واضاف ان “تجاوز الازمة المالية الراهنة يرتبط بايجاد علاج فعال لفيروس كورونا، في وقت ادركت فيه السوق العالمية والدول العظمى، حاجة العالم الى عودة الاسعار الى طبيعتها بسبب الازمة التي تعانيها معظم الدول”.

وبين ان “عودة اسعار النفط عند مستوى الـ 60 دولار، كفيل بانقاذ العراق وتحقيق الربح المنشود وتجاوز الازمة الراهنة، وسد الديون المترتبة بذمته، اضافة الى ان العالم باجمعه يدفع باتجاه اقرار علاج فعال لكورونا من اجل انعاش الاقتصاد من جديد”.



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