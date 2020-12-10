بنزيما يقود ريال مدريد للانتصار على مونشنغلادباغ في دوري الابطال

2020/12/10 | 09:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

هز كريم بنزيما الشباك بضربتي رأس ليقود ريال مدريد للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز مقنع 2-0 على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الذي صعد أيضاً إلى دور الستة عشر.

وانطلق بنزيما خلسة داخل منطقة الجزاء ليحول تمريرة لوكاس فاسكيز العرضية في المرمى بعد تسع دقائق وعزز من تقدم بطل إسبانيا بضربة رأس أخرى بين يد الحارس يان سومر بعد تمريرة رودريجو العرضية في الدقيقة 32.

وتفوق الفريق الإسباني على نظيره الألماني الذي عبر إلى دور الستة عشر بفضل تعادل إنتر ميلان بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية.

وأنهى فريق المدرب زين الدين زيدان المجموعة في الصدارة بعشر نقاط فيما يأتي مونشنجلادباخ ثانيا بثماني نقاط متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على شاختار الذي سيتحول إلى الدوري الأوروبي بينما تذيل إنتر الترتيب بست نقاط.



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