الخفاجي ورسول:

2020/12/10 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدَّ قادة عسكريون، اليوم الخميس، أن يوم النصر على داعش واستعادة المحافظات التي اجتاحها التنظيم عام 2014 "انتقالة" في تاريخ العراق.

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